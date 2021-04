Vive le Vélo bekijkt favorieten de Ronde: "Usual suspects en ... Peter Sagan"

Naesen: "Eén naam voor de Ronde? Lampaert"

Nu Parijs-Roubaix is verschoven naar oktober op de wielerkalender, neemt het belang van de Ronde van Vlaanderen zo mogelijk nog meer toe. "Er zijn nog weinig koersen over om een grote vis te vangen", vat Oliver Naesen (AG2R - Citroën) het gepast samen. Na een vreemde editie van Dwars door Vlaanderen is hij niet veel wijzer geworden over de concurrentie voor de Ronde. "Niets dat we nog niet wisten. Van der Poel en Alaphilippe zijn de usual suspects, Dylan van Baarle verrichtte fantastisch werk, en Greg Van Avermaet was supergoed." "Eén naam voor de Ronde? Doe dan maar Lampie (Yves Lampaert, red.)." Tussendoor leer je ook dat Tom Boonen wel één keer gelegenheidsploegleider zou willen zijn.

"Waarom zou je geen rekening houden met Sagan?"

Wie gokt op Peter Sagan als triomfator in de Minderbroederstraat in Oudenaarde? Tom Boonen houdt er alvast "ernstig rekening mee". "Peter koos voor een alternatief parcours richting de Ronde en je ziet dat hij aan het groeien is", zegt hij. "In Milaan-Sanremo was hij goed, en in Spanje heeft hij aan zijn conditie gewerkt en een etappe gewonnen. Ik zou niet weten waarom iemand Sagan dus zou afschrijven. Je moet geen 4 weken domineren om een koers te winnen."

De Backer: "Campenaerts heeft ongelofelijke switch gemaakt"

Ook Victor Campenaerts (Team Qhubeka Assos) kan zich wel eens in de kijker rijden zondag in de Ronde van Vlaanderen. "Het is enorm opvallend welke switch hij heeft gemaakt", benadrukt Bert De Backer. "Van een tijdrijder die alles op de Spelen zette, naar de focus op de kasseien. Victor is echt een maakbare renner. Wie kan nog van "amper aanwezig zijn" in de klassiekers overschakelen naar zó aanwezig zijn in de klassiekers."

Vermote: "Ik train en leef nog altijd als een prof"

Wie had gehoopt om zich in de kijker te kijken in de Ronde van Vlaanderen, is Julien Vermote (32), die dit jaar zonder ploeg zit. Ine Beyen trok met hem op tocht. "Ik train en leef nog altijd als een prof. Ik ben nog altijd 100 procent met mijn vak bezig. Mijn leukste jaren waren bij Quick-Step. Waarom ik dan weg ben gegaan? Een goede vraag. Ik had sportieve ambities, ik wou niet altijd op kop rijden."