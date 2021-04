Van der Breggen en Van Vleuten krijgen 3 sterren van Sporza Wielerjury

***

Na winst in Dwars door Vlaanderen komt Van Vleuten ook met 3 sterren achter haar naam aan de start van de Ronde. Sinds haar zege in 2011 zijn enkel nog ereplaatsen haar deel geweest. Kan ze dit jaar opnieuw toeslaan?

Van der Breggen rijdt haar laatste Ronde van Vlaanderen en zal daar graag een tweede zege op haar palmares zetten. De wereldkampioen was in 2018 al de beste in Oudenaarde.

**

Vorig jaar mocht Lotte Kopecky als derde mee op het podium en ook dit jaar is ze de koningin van de regelmaat: 2e in Gent-Wevelgem, 4e in de Omloop, Nokere en De Panne en winst in Le Samyn. Twee sterren zijn dus logisch.



Marianne Vos mag je nooit uitvlakken en met haar zege in Gent-Wevelgem bewees de Nederlandse dat het met de vorm goed zit.

In die Gent-Wevelgem sneuvelde Elisa Longo-Borghini pas in de slotkilometer, maar met winst in de Trofeo Binda én de 2e plaats in de Strade Bianche start de Italiaanse kampioene ook met vertrouwen.