Sterren voor de Ronde: Peter Sagan als outsider in duel Van Aert - Van der Poel?

***

Wout van Aert kende een zwak moment in de E3 Harelbeke, maar zette dat grandioos recht met de overwinning in Gent-Wevelgem. Hij prijkt dan ook bij elk lid van ons panel bovenaan met 3 sterren.

**

Na zijn indrukwekkende solo en zege in Dwars door Vlaanderen kon ons panel niet om Dylan van Baarle heen. Trekt de Nederlander van INEOS-Grenadiers ook in de Ronde van Vlaanderen het winnende lotje?

*

Outsiders genoeg voor deze Ronde van Vlaanderen, maar een speciale vermelding is er toch voor Peter Sagan. Na zijn coronabesmetting begon hij met een achterstand aan het seizoen. Met de 4e plaats in Milaan-Sanremo en een ritzege in de Ronde van Catalonië tankte hij vertrouwen. Kan Sagan verrassen?

Vorig jaar was Greg Van Avermaet niet van de partij na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. Van Avermaet eindigde al 8 keer in de top 10, maar zou dat dolgraag inruilen voor een zege in Oudenaarde.

Matteo Trentin eindigde nog nooit echt voorin in Oudenaarde, maar zijn regelmaat van de afgelopen weken heeft onze wielerjury overtuigd om hem toch 1 ster te geven.

Ook Yves Lampaert en Jasper Stuyven zijn hier usual suspects. Stuyven kan na Milaan-Sanremo zijn tweede Monument winnen en Lampaert maakt deel uit van het sterke collectief van Deceuninck-Quick Step. Is het zijn beurt om te winnen?