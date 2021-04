Philippe Clement: "We zetten de gezondheid van Noa Lang niet op het spel voor 1 match"

"Het is een vervelende blessure. Noa had een heel zware bloeduitstorting in en rond de knie, maar een week later is het al een heel pak beter. Hij is nog niet buiten aan het lopen, maar werkt binnen."

Op de persconferentie voor de match tegen Kortrijk heeft Philippe Clement een update gegeven over de blessure van Noa Lang. De Nederlandse smaakmaker raakte geblesseerd op het EK voor beloften en even werd gevreesd voor een zware blessure.

Lang kon sowieso tegen Kortrijk niet spelen na zijn uitsluiting tegen Antwerp. Hoe lang Lang buiten strijd is, daar kan Clement nog geen antwoord op geven.



"Zal hij de match van volgend weekend tegen Anderlecht halen of niet? Of de week erna? Het is afwachten hoe snel zijn revalidatie gaat. Het zal niet iets van zijn van maanden en daar vreesden we in het begin wel voor."



"Het is gevaarlijk om doelen te stellen met blessures. Als je risico's neemt met een spierblessure, dan is er een kans dat zijn seizoen afgelopen is."



"Je moet een verstandige beslissing nemen en de gezondheid van een speler niet op het spel zetten voor 1 match, ook al is dat tegen Anderlecht. We gaan niets forceren, maar wel elke dag hard werken met de medische staf om elke dag progressie te maken."