Leerlingen die kasseien leggen: "Jammer dat Roubaix uitgesteld is"

Omdat de Franse president Emmanuel Macron eergisteren een lockdown van 4 weken afkondigde, volgde gisteren het logische uitstel van Parijs-Roubaix. VRT-reporter Tijs Neirynck stelde in Wallers de grote teleurstelling vast bij Les Amis.

Die bleven de voorbije weken aan een strak tempo de stroken klaarstomen, ook met de hulp van leerlingen en leerkrachten van een tuinbouwschool. "De kasseien die gezakt zijn, plaatsen we terug met wat mortel", legt een vrijwilliger uit. Belangrijk is dat er nog een hand tussen de voegen kan.

Les Amis de Paris-Roubaix zegt welke kasseien aangepakt moeten worden. En daarna is het puzzelen: "We moeten uitzoeken hoe de stenen er het best inpassen", klinkt het bij de leerlingen.

"Het is heel moeilijk om de goede kasseien op de juiste plaats te leggen. Ze zijn allemaal verschillend: je hebt kleine en grote, dikke en geen dikke, heel fijne", stelt leerkracht Anne-Sophie Laigle. "Als ze deze kasseien goed kunnen leggen, kunnen ze alle stenen goed leggen."

Net voor het einde van de werkdag krijgen de leerlingen te horen dat de koers is uitgesteld. "Dat is jammer, want om het werk van de leerlingen naar waarde te kunnen schatten, moet de koers snel volgen. Dan krijgen we veel waardering. Maar het is nu zo..."