Juve-coach Pirlo straft McKennie, Dybala en Arthur na coronafeestje

De trainer van Juventus Andrea Pirlo vertelde op de persconferentie dat hij geen beroep zal doen op het trio. "Het voorval is veelvuldig besproken geweest binnenskamers. De spelers in kwestie worden niet opgenomen in de wedstrijdselectie", luidde het statement van Pirlo klaar en duidelijk.

Gisteren lekte het nieuws uit dat de politie een lockdownfeestje in de villa van McKennie had moeten stilleggen en dat ook Dybala en Arthur te gast waren.

Juventus kan dergelijke extrasportieve problemen missen gezien de huidige slechte resultaten. De Oude Dame werd enigszins verrassend uit de Champions League geknikkerd door Porto en verloor in eigen huis van promovendus Benevento (0-1). Het staat pas derde in de Serie A en moet 10 punten zien goed te maken op leider Inter Milaan.