Judoka Gabriella Willems met zware knieblessure op brancard afgevoerd

Willems (IJF 24) was in Turkije in de categorie tot 70 kg sterk aan het prestigieuze toernooi begonnen. Ze kon tegen de Amerikaanse Chantal Wright (IJF 58) binnen de twee minuten twee waza-ari's scoren en zo probleemloos doorstoten naar de 1/8e finales.

Daarin nam ze het op tegen de Kroatische Barbara Matic (IJF 19), die in de twee eerdere onderlinge confrontaties telkens te sterk bleek voor Willems.

Het noodlot sloeg toe na goed één minuut toen de Kroatische haar been achter dat van Willems stak en onze landgenote met een draaiende beweging de aanval probeerde te ontwijken. Dat resulteerde in hevige pijn in de knie, waardoor Willems tot opgave werd gedwongen. Ze werd op een draagberrie afgevoerd.