Dat Wout van Aert klaar is voor de Ronde van Vlaanderen is lang geen vraagteken meer. Gisteren ging de kopman van Jumbo Visma de heuvelzone van de Ronde verkennen met luitenants Roosen en Van Hooydonck. Op amateurbeelden is te zien hoe Van Aert met hoge snelheid over de kasseien van de Oude Kwaremont dokkert. Bekijk hier de video: