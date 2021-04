Frank Deboosere: "Weer zal niet bepalend zijn voor Van Aert om te winnen"

Frank Deboosere heeft al heel wat bijzonderheden gezien op zijn weerkaart, maar zondag voorspelt hij een storm van... "renners". "We krijgen droog weer voor de Ronde van Vlaanderen", opent hij met goed nieuws.

"In de voormiddag zijn er wat opklaringen, in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Er staat ook weinig wind: een zacht briesje uit het noorden en later uit het zuidwesten."

"De temperaturen klimmen naar 10 tot 12 graden. Ik denk dus niet dat het weer een bepalende factor zal zijn voor Wout van Aert om te winnen", waagt Deboosere zich aan een sportvoorspelling.

"Het is elk geval dat de renners zondag kunnen koersen, want maandag volgen er aprilse grillen", besluit hij. Wie na de Ronde van Vlaanderen de benen voelt kriebelen, zal dus maandag zijn regenjas mogen meenemen.