Fabio Jakobsen maakt comeback in Ronde van Turkije: "Hij gaat koersen winnen"

"Fabio is koersklaar. Ik denk niet dat hij bang zal zijn om zich te mengen in een massasprint. Fabio gaat meesprinten en nog winnen ook", vertelt Yvan Vanmol, de ploegdokter van Deceuninck Quick-Step, in de podcast Vals Plat.

"Van de val zelf herinnert hij zich niets meer. Hij wist enkel wat er gebeurd was nadat hij de beelden had gezien."



Vanmol was zelf aanwezig toen Jakobsen zwaar ten val kwam in de Ronde van Polen: "Het was één van de meest emotionele momenten die ik ooit meegemaakt heb. Ik dacht echt dat hij aan het sterven was op die straat in Polen."



"Ik heb een goede band met Fabio en zou er heel graag bij zijn in Turkije", gaat hij verder. "Dat Fabio zijn 1e koers weer gaat rijden is zelfs op mijn leeftijd nog iets zeer emotioneels."