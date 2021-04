Degenkolb en Wellens dromen van zege in de Ronde: "Gaan voor het hoogst haalbare"

Een 5e plek in de Omloop met Philippe Gilbert en een 5e plaats in Dwars door Vlaanderen met Tosh van der Sande. Daar moet Lotto-Soudal het in dit Vlaamse voorjaar mee doen. Zondag zal het wel zonder Gilbert, die een pauze inlast, moeten gebeuren. Kopmannen Degenkolb en Wellens moeten het kunstje flikken.

"Ik heb in Dwars door Vlaanderen goed vooraan gekoerst", vertelt Wellens. "Alleen zat ik altijd een beetje à bloc. Ik had niet veel overschot. Ik hoop dat die paar extra procentjes zondag wel aanwezig zullen zijn."

Wellens blijft zoals altijd ambitieus. "Het doel is altijd om elke koers te winnen met de ploeg. Maar er is er maar één die kan winnen. Een ereplaats is ook niet slecht, maar we gaan voor het hoogst haalbare. En dat is winnen."