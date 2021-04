Boonen vindt nieuwe regels belachelijk: "Op bovenbuis heb je net meer controle"

Dat de Internationale Wielerunie (UCI) een streep trekt door enkele populaire houdingen op de fiets, stoot Tom Boonen tegen de borst. "Belachelijk, het gaat nergens om", klaagt hij in Vive le Vélo - Leve de Ronde.

"De UCI mag zich zeker bemoeien met hoe een fiets er moet uitzien, maar daarna mag een renner ermee rijden zoals hij wil. Als je sneller bent door er achterstevoren op te zitten, dan moet je dat doen. Het gaat over het hoogste niveau, niet over wielertoeristen."

Boonen begrijpt vooral niet dat dalen op de bovenbuis verboden wordt. "Hoe lager je zit, hoe meer controle je net hebt", zegt hij. "Als je op de bovenbuis zit in een afdaling, voelt de fiets vaster aan."

"Ik ben dat zelf beginnen te doen toen het mode werd in het peloton. Mijn fiets lag tien keer vaster op de baan en ik voelde me er superveilig op. De snelheid lag 10 tot 15 km/u hoger, maar toch had ik meer controle dan op het zadel."

"Een kleine uitdaging: zoek maar eens beelden van renners die gevallen zijn door die houdingen. Ik heb nooit iemand zien vallen die afdaalde op zijn bovenbuis of met zijn handen los op het stuur lag.

"Ik ben wel zelf eens gevallen, omdat ik in een putje reed en mijn handen van mijn handvaten schoot, zogezegd de veiligste manier."