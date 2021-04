Ben Mertens (16) voor WK-kwalificaties snooker: "Nu nog prof worden"

Op 5 april gaan de Betfred World Championship Qualifiers weer van start. Het is een toernooi waaraan Ben Mertens nu al goede herinneringen heeft." James Cahill kloppen was tot dusver de mooiste overwinning in mijn carrière", blikt Mertens terug bij World Snooker Tour. Mertens haalde het toen met 6-2 van de Engelsman.

"Het is mooi om de jongste speler te zijn die een wedstrijd op het WK wint, maar zo'n record is niet echt belangrijk. Wat nu belangrijker is voor mij is om prof te worden. Mijn spel is er klaar voor."

Ondertussen heeft onze landgenoot niet stilgezeten. "Misschien heeft het voorbije jaar als amateur me geholpen, want ik heb mijn spel kunnen ontwikkelen door te oefenen. Hopelijk kan ik dat nu bewijzen."

Mertens is een van de 16 amateurs die een wildcard kreeg en kan zich op woensdag 7 april meteen tonen. Dan staat hij in de eerste kwalificatieronde tegenover de 17-jarige Chinees Lei Peifan (WS-100).

De kwalificaties lopen van 5 tot 14 april in het English Institute of Sport in Sheffield. Het WK zelf vindt plaats van 17 april tot 3 mei in de Crucible Theatre in Sheffield.