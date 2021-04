Aanvoerdersband Ronaldo brengt 64.000 euro op voor zieke baby

Portugal leek in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië op weg naar de zege nadat Cristiano Ronaldo zijn land vlak voor tijd op voorsprong had getrapt. Scheidsrechter Makkelie zag de bal niet over de lijn en keurde het doelpunt af, waarop Ronaldo misnoegd het veld verliet.

Net voor Ronaldo de catacomben binnenstormde, gooide de Portugees zijn aanvoersdersband kwaad op de grond.

De band werd vervolgens opgeraapt door een steward, die met behulp van een regionale sportzender een veiling besloot te organiseren. De opbrengst van die veiling ging naar een 6 maanden oude baby die aan een zeldzame spierziekte lijdt.

De behandelingskosten voor die ziekte lopen op tot 2 miljoen euro. Tot deze ochtend kon er geboden worden op het hebbeding. De aanvoerdersband ging uiteindelijk voor 64.000 euro onder de hamer.