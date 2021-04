weetikveel geeft cursus fietsen voor dummies: "een onderbroek is not done"

Ludo Dierckxsens: "Met de blote poep in je zeempje"

In de 11e aflevering van het Eén-programma #weetikveel maakt presentator Kobe Ilsen een ritje met Madam Vélo, een wielerclub voor vrouwen.

Maar al snel krijgt Ilsen commentaar op zijn kledingkeuze. "Normaal draag je geen onderbroek", krijgt hij te horen.

Ook Flandrien Ludo Dierckxsens vindt dit "not done". "Dat zorgt voor wrijving. Als je een onderbroek draagt en een koersbroek, en je fietst met 100 omwentellingen per minuut, dan ga je blessures krijgen waar je onderbroek zit. Ga gewoon met je blote poep in het zeempje."