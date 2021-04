"De sterren staan gunstig voor Lotte Kopecky in de Ronde van Vlaanderen"

"Niemand domineerde al dit seizoen"

Ik heb dat gevoel toch en dat had ik vroeger niet. Dan kon iemand enkel winnen als ze elkaar neutraliseerden. De aansluiting van de subtop is er nu wel en er zijn veel namen die kunnen winnen als er tactisch gereden wordt.

"Voor Kopecky moet de puzzel volledig goed vallen"

Lotte Kopecky is één van die subtoppers. Hoe schat Van Gucht de kansen in van de Belgisch kampioene? "Ze heeft veel troeven, maar de puzzel zal volledig goed moeten vallen voor haar."

"Weet niet hoe goed Van der Breggen is"

Bij de mannen is het duo Kwaremont-Paterberg vaak beslissend, bij de vrouwen niet. "Klopt, het beslissende punt is vaak de Kruisberg-Hotond. Eerst wordt het halve peloton aan flarden gereden op de Kanarieberg, daarna gaat één van de groten op de Hotond. Dan is het krabben voor de anderen."

"In Gent-Wevelgem was Longo Borghini echt de beste op de Kemmelberg. Maar aan de finish is dat dan weer een strijkijzer. Van Van der Breggen weet ik dan weer niet hoe goed ze is. Ze reed ook geen koers meer na de Strade."

"De sterren staan gunstig voor Kopecky"

Om tot een conclusie te komen. Wat gaat er morgen gebeuren? "Ik zie een groepje met de grote namen richting Oudenaarde rijden", aldus Van Gucht.

"Volgens mij is er niet één renster die erbovenuit steekt om een lange solo te doen. Het botert ook niet tussen de Grote Drie in Nederland, daar ligt een kans voor Kopecky om mee over de erg steile Paterberg te geraken."

"De sterren staan dus gunstig voor Kopecky. Plus: ze heeft nu twee of drie ploegmaats die de finale kunnen rijden. Dat heeft ze nog nooit gehad."

Voor Jolien D'hoore wordt het haar laatste Ronde. "Op de hellingen schiet ze tekort tegen de favorieten. De Ronde is altijd een beetje te zwaar geweest voor haar en de concurrentie is niet minder geworden."

"Daar is niets mis mee, maar ik zou het jammer vinden mocht de vaandeldraagster van het Belgische vrouwenwielrennen in haar laatste Ronde bij de eerste echte versnelling in de finale uit de wielen gereden worden. Probeer daarom het wedstrijdverhaal mee te kleuren en schuif mee in een vlucht."

En wat mogen we, tot slot, verwachten van veldrijdsters Sanne Cant en Ceylin Alvarado bij Plantur-Pura? "Niet zo heel veel. Ik zou hen aanraden om mee te gaan in de vroege vlucht. Op die manier kunnen ze misschien overleven."