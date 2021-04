"Balen boven, Boonen boven": herbeleef de 3 zeges van Tom Boonen in de Ronde van Vlaanderen

"Had je de Ronde van Vlaanderen meer kunnen of moeten winnen", wil Karl Vannieuwkerke weten van zijn gast in Vive Le Vélo. Tom Boonen: "Als je aan iedere renner vraagt of hij meer koersen had kunnen winnen, zal iedereen volmondig 'ja' zeggen."

"Ik heb ook veel Rondes gehad waar ik een betere uitslag had kunnen rijden. Dan ging het niet alleen over gevangen zitten in de de ploegtactiek, maar ook over valpartijen waarna je domme dingen begint te doen. Dat gebeurt, daar moet je op niemand kwaad voor zijn."

"Stijn Devolder profiteerde ook enkele keren van het sterke QuickStep-blok, waardoor ik mijn kans niet kon grijpen. Dat zijn zaken waar je mee moet leren leven als je met meerdere kopmannen start. Dan je verlies je westrijden, maar win je er ook veel door de ploeg. Daar heb ik nooit van wakker geleden. Met 3 zeges in de Ronde mag je meer dan tevreden zijn."