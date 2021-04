Zo wordt vrouwenvoetbal in België beter: "Technisch goed, conditioneel nog werk"

Het Belgische vrouwenvoetbal zit in de lift, maar de hoogste etage is nog niet in zicht. Leo Van der Elst, trainer van Club YLA, en Gent-speelster Heleen Jaques leggen uit hoe we als land stappen kunnen zetten richting de wereldtop.

Meer en meer vrouwen en meisjes in Vlaanderen vinden eenvoudiger de weg naar een voetbalclub. Met meer dan 28.000 zijn ze intussen. En samen met de kwantiteit schiet ook de kwaliteit de lucht in.

De Red Flames konden zich voor de tweede keer op een rij plaatsen voor het EK voetbal, maar het clubvoetbal in België hinkt nog wat achterop.

"In toplanden zoals Nederland, Duitsland of Zweden wordt al heel wat langer ingezet op het vrouwenvoetbal", zegt Leo Van der Elst, coach van de vrouwen van Club Brugge. "In België zetten we ook stappen, maar er is nog een lange weg te gaan."

"Sterkere Super League door omkadering en professionalisering"

Bij een opwaardering van het Belgische vrouwenvoetbal komt ook betere professionalisering van de Super League kijken. In België lopen nog heel wat speelsters rond die geen prof zijn en veel clubs trainen maar 7 tot 8 uur per week.

"We gaan stap per stap moeten evolueren, maar de 1e stap is professionalisering, van zowel clubs als spelers. We moeten een "high-performance"-cultuur creëren in de Super League", vertelt Heleen Jaques, speelster bij de KAA Gent Ladies.

Volgens Leo Van der Elst is professionalisering in de Belgische eerste klasse nog niet voor morgen. Er moet eerst ingezet worden op een goede jeugdwerking en -omkadering volgens hem.

"We moeten eerst investeren in de omkadering van Belgische clubs. Zo kunnen we de speelsters de juiste "tools" geven om te ontwikkelen. Op termijn kan je dan gaan voor semi-professionalisme"

"Bij Club YLA bijvoorbeeld is het heel simpel. We mogen steeds meer gebruik maken van de tools waar de mannen van Club Brugge mee werken. Zo kunnen we doorgroeien richting de top."

"Technisch zijn we al goed, conditioneel is er werk aan de winkel"

Van der Elst is ervan overtuigd dat de toekomst van het Belgische vrouwenvoetbal verzekerd is: "In de lichting van 14 à 15 jaar zit er veel aanstormend talent. De aflossing van de Red Flames is in kannen en kruiken."

"Er zit heel veel potentieel en talent in de Belgische jeugd, op technisch vlak kunnen we haast overal mee", vertelt ook Jaques, maar we zitten met één groot probleem: "Op conditioneel en fysiek vlak hinken we achterop op de toplanden." "Om een stap voorwaarts te zetten moeten we onze speelsters ook daarin prikkelen. Zowel bij de clubs als bij de nationale ploeg moet dat een doel zijn in het leerproces."

Kassandra Missipo toont alvast hoe het moet.

"De KBVB en de clubs moeten hun handen in elkaar slaan"

Heleen Jaques en Leo Van der Elst zijn het erover eens dat het opkrikken van het niveau in België een gedeelde verantwoordelijkheid is van de clubs en de Belgische voetbalbond.

"Het moet een en-en-verhaal en geen of-of-verhaal worden. Zowel bij de nationale ploeg als bij de clubs moeten de meisjes goed begeleid worden", vertelt Jaques.

Op het einde van het seizoen hangt de Gentse verdedigster haar voetbalschoenen aan de haak om zelf de Belgische jeugd onder haar vleugels te nemen. Ze gaat aan de slag als jeugdcoördinator bij de KBVB en wordt assistent van het kersverse belofteteam van de Red Flames. "De doelstelling moet, zoals bij de jongens, zijn dat België bekend staat om zijn goede jeugdwerking." "De Bond is heel wat middelen aan het inzetten om de evolutie aan te zwengelen, maar ook de clubs moeten hun duit in het zakje doen. Je wordt niet opeens sterker van 1 training bij de nationale ploeg."

Ook Van Der Elst deelt die mening: "Bekwame mensen bij de bond moeten de meisjes extra vooruitstuwen en elke club zou moeten investeren in een goede jeugdwerking."

"Zowel de KBVB als de clubs moeten proberen om zo veel mogelijk meisjes te laten voetballen in een goede omkadering, dan denk ik dat de toekomst van het Belgische vrouwenvoetbal er rooskleurig uitziet."

Futbalista en West Flames zijn een stap in de goede richting: De Belgische voetbalbond lanceerde vorige maand 'Futbalista': een nieuw project om vrouwenvoetbal bij jong en oud in de kijker te zetten. Ze proberen lokale clubs te ondersteunen in hun jeugdwerking met meisjes. "Of meisjes nu starten met voetballen, vrouwen zich inschrijven voor de trainerscursus of clubs een workshop volgen om te starten met een meisjeswerking, … Futbalista omvat het allemaal", zegt Voetbal Vlaanderen. (lees hieronder meer) Club Brugge heeft op zijn beurt de handen al in elkaar geslagen met de West Flames. Het samenwerkingsverband wil voetballende meisjes extra kansen geven op het hoogste niveau. "We laten meisjes die jonger zijn dan 12 jaar en die nu nog spelen in jongensploegen 1 tot 2 keer per maand samen trainen en wedstrijden spelen onder de vlag van Club YLA.

Wat kunnen de Red Flames al op het EK 2022?

De Red Flames plaatsten zich voor de 2e keer op rij voor het EK. Vorige keer strandde het schip in de 1e ronde, maar in 2022 willen ze alle zeilen bijzetten om de 2e ronde te halen. Ook Jaques en Van der Elst hopen op een kwalificatie voor ronde 2, maar dromen voorzichtig van meer. "Bij de mannen was de ambitie ook lang "de 2e ronde halen", maar in 1986 stonden we plots in de halve finale. We hadden toen wel een een zot manneke die goed penalty’s kon trappen", grapt Van der Elst over zichzelf.

Zowel de loting van de poule als die voor het eventuele vervolg op het EK zal wel belangrijk zijn, geven ze toe. Tegen topland Nederland gingen de Red Flames vorige maand nog met 1-6 de boot in. "Het is soms eens goed om op uw “bakkes” te gaan", vertelt Van der Elst. "Sinds de komst van hoofdcoach Yves Serneels hebben ze al veel progressie gemaakt. Vroeger speelden we om niet te verliezen, nu spelen we altijd vol om te winnen. Het was een goede leerschool."

"Het was een ideale "wake-upcall", gaat Heleen Jaques ook verder. "We maken progressie, maar een carrière gaat nu eenmaal met vallen en opstaan."

"Het EK kan weer een goede ervaring zijn en voor een bom aan aandacht zorgen. Hopelijk presteren de Red Flames ook goed. Dat zou de kers op de taart zijn voor het Belgische vrouwenvoetbal."