Vive le Vélo: "Eerste minister" De Cauwer en "Planckaert was Ronde van Ierland vergeten"

Planckaert: "Was De Cauwer politicus, dan was hij 100 keer eerste minister"

In 1981 won de Nederlandse hardrijder Hennie Kuiper de Ronde, José De Cauwer was toen 2e ploegleider bij Kuipers ploeg Daf Trucks. De Cauwer vertelt over die dag. De ex-renner, -ploegleider en nu analist is sluw, pienter en van vele markten thuis, dat beseft ook Eddy Planckaert.

Dylan Van Baarle: "Laatste kilometers van solo vaak aan Jakobsen gedacht"

De Nederlander Dylan van Baarle was al telkens top 10 in de E3 en Gent-Wevelgem, maar de Ineos-renner schoot gisteren in Dwars voor Vlaanderen de hoofdvogel af. Na een verbluffende solo is hij ook iemand om zondag in het oog te houden. Bij Sammy Neyrinck laat Van Baarle in zijn ziel kijken. De Nederlander heeft een goeie band met zijn landgenoot Fabio Jakobsen. "In de laatste kilometers heb ik vaak aan Fabio gedacht."

Stoere bokser Zico Waeytens laat een traantje bij Ine Beyen

Zico Waeytens was 9 jaar profrenner, maar kende daarin evenveel blessures. In 2019 maakte hij de overstap naar de bokssport. Maar die stoere binken kunnen ook kleine hartjes hebben, stelde Ine Beyen vast.

Kuiper: "Adrie Van der Poel is door mij beginnen te crossen" (en dus ook Mathieu)

Hennie Kuiper wordt gezien als een van de beste Nederlandse coureurs aller tijden. Hij won de Ronde, Roubaix, Sanremo, Lombardije en het WK (1975). Zijn momumentenquintet haalde hij net niet, hij eindigde 2e in Luik in 1980. Hij werd ook 2 keer 2e in de Ronde van Frankrijk, in de eindstand. Onbewust speelde de 72-jarige een belangrijke rol in het succes van Mathieu van der Poel. "Door mij is Adrie van der Poel beginnen te crossen", verklapte hij. Met alle gevolgen vandien...

"Ik ging Planckaert halen om naar de Ronde van Ierland te gaan, hij was het vergeten"