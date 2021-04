VIDEO: Buzzer beater van Belgian Lion Maxime De Zeeuw in Champions League

Holon stond gisteravond op het parket in de Champions League. Inzet tegen de Italiaanse club Brindisi was een ticket voor de Final 8.

het werd een nagelbijter, met Maxime De Zeeuw in de hoofdrol. Met nog anderhalve seconde op de klok in de extra tijd stond het 79-79. De Zeeuw liep prima in op een inworp en maakte er via het bord 81-79 van.

Iedereen werd gek bij Holon. De wedstrijdleiding keek voor alle zekerheid nog naar de beelden: de korf van De Zeeuw telde.