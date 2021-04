Van Aert plakt Brabantse Pijl en Amstel Gold Race nog aan zijn programma

Wout van Aert heeft na het nieuws over het uitstel van Parijs-Roubaix niet lang getwijfeld om zijn programma om te gooien. De kopman van Jumbo-Visma voegt de Brabantse Pijl (14/04) en de Amstel Gold Race (18/04) toe aan zijn voorjaarsprogramma. "Ik had toch nog de hoop dat het zou plaatsvinden", vertelde hij over de uitgestelde race.

Van Aert verkende vandaag het parcours van de Ronde van Vlaanderen, maar moest toch vooral vragen beantwoorden over het nieuws van de dag: het uitstel van Parijs-Roubaix naar oktober. "Ik ben teleurgesteld, natuurlijk", vertelde hij. "Het speelt natuurlijk al even, maar ik had tot vanochtend toch de hoop dat het zou plaatsvinden. En als het dan doorgaat, wil je ook klaar zijn. Dus dit is jammer en het verstoort toch weer even de voorbereiding. Parijs-Roubaix hoort nu gereden te worden en niet in oktober." Start hij dan met een andere ingesteldheid nu zondag? "Waarschijnlijk niet. Straks ligt de focus weer volledig op de Ronde. Maar je beseft nu wel dat de kasseiklassiekers na zondag al voorbij zijn. Het doet een beetje denken aan vorig jaar." Dit wil wel niet zeggen dat het voorjaar van Van Aert er na zondag opzit. Hij zal nog debuteren in de Brabantse Pijl en voegt ook de Amstel Gold Race nog aan zijn programma toe.

Je beseft nu dat de kasseiklassiekers zondag al opnieuw voorbij zijn Wout van Aert

"Denk dat ik nu beter klaar ben dan vorig jaar"

Terug naar de Ronde van Vlaanderen dan. Vorig jaar in oktober verloor hij nipt in een sprint tegen Van der Poel. "Ik denk dat ik nu wel beter klaar ben om ervoor te vechten dan vorig jaar. Toen kwam de Ronde na drie heel zware maanden." "In de sprint was het duidelijk wat ik beter had kunnen doen. Ik had waarschijnlijk vroeger moeten aanzetten. Ook tijdens de koers liep niet alles perfect. Het is een utopie om te denken dat tijdens een klassieker alles volgens plan verloopt, maar toch, er was een valpartij en mijn ketting viel er onderweg af. Dat kostte ook krachten. Hopelijk valt deze zondag beter mee." Is Van Aert de topfavoriet? "Een van de topfavorieten. Ik heb Gent-Wevelgem gewonnen, maar dat is een heel andere koers. Ook andere renners leunen tegen het niveau van mij, Mathieu en de jongens van Deceuninck-Quick Step aan."

Het loont om te durven koersen, maar het is ook belangrijk om aan de finish te geraken

De voorbije weken bleek een vroege aanval vaak de juiste keuze. Kan dat zondag ook? "Misschien wel, maar met de kanttekening dat de Ronde van Vlaanderen wel veel zwaarder is. Dan komt er een punt waarop je jezelf tegenkomt. Het loont om te durven koersen, maar het is ook belangrijk om aan de finish te geraken."

Ligt Van Aert wakker van het blok van Deceuninck-Quick Step? "Als ze op het niveau zijn van in de E3 dan valt het te verwachten dat ze nog met veel zullen zijn na de eerste schifting. Het is een moeilijk blok om tegen te koersen, maar we moeten onze eigen koers rijden."