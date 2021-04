STVV heeft volle agenda na coronagolf: "Onmogelijk dat de ploeg al top is"

"We hebben bij de spelers ook alle nodige onderzoeken gedaan na hun besmetting. We willen geen risico's nemen, vooral op hartfalen bijvoorbeeld. We zijn daarom op training ook al vrij diep gegaan om te kijken wie dat aankan. We willen geen spelers opstellen aan 70 procent. Jarne Steuckers kwam bijvoorbeeld naar mij na 50 minuten om te zeggen dat hij echt niet meer kon. Iedereen revalideert op zijn eigen tempo."

"Ik heb zelf wat koorts gehad, maar ik was niet echt ziek. Nu voel ik me goed en ik heb ondertussen 2 trainingen geleid. Ik voel me nadien wel nog vermoeid en heb een powernap nodig, maar de 2e training ging al een stuk beter dan de 1e. Dat is bij veel van de spelers ook zo. Maar het heeft allemaal tijd nodig."

"Nu hopen we dat iedereen ook weer snel opnieuw 100 procent competitief is en over zijn beste capaciteiten beschikt", vertelt Maes.

Het lijkt voor STVV, dat toch nog achterom moet kijken, dus niet het beste moment om 3 matchen op 9 dagen te spelen. "Het zijn 3 belangrijke matchen. Het is niet mogelijk dat de ploeg nu al top is, dus we moeten proberen om op een andere manier een resultaat te halen. We moeten slim zijn en zo weinig mogelijk energie verspillen."

"De match tegen KV Mechelen wordt een beetje een sprong in het duister. Onze voorbereiding is verstoord geweest. Ik was 14 dagen afwezig en we hebben al 3 weken geen matchen meer gespeeld. Ook niet vriendschappelijk, want we wilden geen risico's nemen. We missen dus matchritme en dat tegen een KV Mechelen in vorm."

"Ook voor de coronagevallen zaten we al in een negatieve spiraal. We moeten echt een resultaat spelen en mogen ons niet te veel laten afleiden door al deze zorgen. Of we de degradatie vrezen? Dat is een groot woord, maar we houden er rekening mee. En dat kan ook positief werken."