Stuyven: "Mooie nieuwe datum voor Roubaix, dus geen grote teleurstelling"

Jasper Stuyven voelde, net als zijn collega's, de bui van het uitstel al hangen. "Ik las gisteren nog (op Sporza) dat Les Amis de Paris-Roubaix het 10% gaven en zoveel hoop had ik zelf ook maar. Het is dus geen grote verrassing."

"De teleurstelling is niet al te groot, omdat ik vind dat ze een goed moment hebben gevonden voor de nieuwe datum. Het gerucht deed de ronde dat het op 24 oktober zou zijn, waardoor het moeilijk zou zijn om een maand na het WK nog in topvorm te zijn."

"Maar nu krijgen we dus 2 mooie koersen in 2 weken tijd. Leuven is bovendien ideaal voor de klassieke renners. Alle renners zullen dus gemotiveerd en in vorm aan de start staan."

Ondanks het wegvallen van Roubaix dit voorjaar verandert er niet veel aan het programma van Stuyven. "Ik zou sowieso de Amstel al rijden. Misschien doe ik er ook nog de Brabantse Pijl bij, maar dat valt nog af te wachten want die koers staat nog niet op het programma van de ploeg."

Maar eerst is er dus nog zondag de Ronde van Vlaanderen, waar Stuyven wellicht weer met een volledige ploeg naartoe kan trekken. "Het gaat goed met iedereen. Alle testen zijn negatief, dus dat is positief. Hopelijk zijn we er allemaal klaar voor."