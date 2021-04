Officieel: Parijs-Roubaix verhuist van april naar oktober

In Frankrijk vechten ze nog altijd hard tegen corona, zodanig zelfs dat gisteren het hele land voor 4 weken in een volledige lockdown werd gezet. Toen al leek dat het doodvonnis voor Parijs-Roubaix in april, een vonnis dat organisator ASO zo lang mogelijk probeerde uit te stellen.

Zoals verwacht wordt er deze keer niet definitief een streep door de wedstrijd getrokken, maar verhuist de koers naar begin oktober. De vrouwen, die voor het eerst Roubaix zouden rijden, krijgen een datum op zaterdag 2 oktober, de mannen rijden een dag later.

"Voor de Internationale Wielerunie was het erg belangrijk dat beide wedstrijden in 2021 toch zouden kunnen plaatsvinden", zegt voorzitter David Lappartient. "Ik ben dan ook erg gelukkig dat er nieuwe data zijn gevonden."