Julian Alaphilippe (22e): "Hopelijk vergaat het me zondag beter"

In Dwars door Vlaanderen bolde Julian Alaphilippe gisteren anoniem binnen als nummer 22. "Ik heb niet veel klaargespeeld", doet hij zijn verhaal in de Franse pers. "We hadden echt last van de warmte."



"Ik heb geprobeerd om de ploeg zo goed mogelijk te helpen. Toen Florian (Sénéchal, red) voorin zat, ben ik ontploft op een van de klimmetjes."

"Niet dat ik me wou sparen", gaat de wereldkampioen voort, "want ik wilde weten waar ik stond. Na de Italiaanse koersen was ik echt vermoeid."

"Op training voelde ik me dan ook nog niet top. Maar gisteren ging het wel. Ik heb me geamuseerd, ookal heb ik geen topresultaat gereden. Hopelijk vergaat het me zondag beter."