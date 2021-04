Jorre Verstraeten kaapt gouden medaille weg op Grand Slam Antalya

Jorre Verstraeten maakte grote indruk in Turkije, door zowat al zijn wedstrijden met ippon te winnen. Enkel in zijn halve finale tegen de Taiwanees Yung Wei Yang had hij de volledige kamptijd nodig, al volstond een waza-ari wel voor de winst.

In de finale vloerde Verstraeten de Fransman Walide Khyar. Khyar had zich in zijn halve finale wel (licht?) geblesseerd.

Voor Verstraeten is het de eerste medaille op een Grand Slam, na de kampioenschappen de belangrijkste toernooien. Op de laatste twee EK's veroverde hij wel telkens brons.

Hij doet met zijn zege alvast een geweldige zaak met het oog op de Spelen. Hij staat nu 20e op de wereldranglijst, maar zal een serieus sprongetje maken.