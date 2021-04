Johan Museeuw zet Van Aert zondag op 1: "De andere favorieten vertoonden al barstjes"

Volgens Johan Museeuw is Wout van Aert de topfavoriet om de Ronde van Vlaanderen naar zijn hand te zetten. "Hij is de enige favoriet die nog geen mankementje liet zien", zegt de drievoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

"Renners wilden in Waregem niet tonen hoe sterk ze zijn"

Johan Museeuw keek woensdag met argusogen naar Dwars door Vlaanderen. "Van der Poel die de erdoor zakte op de Côte de Trieu, dat kan een stuk entertainment geweest zijn", zegt Museeuw. "Sommige renners denken: "We zullen niet meer laten zien hoe sterk we zijn." Op die manier willen ze de favorietenrol van zich afschuiven zodat ze zondag de wedstrijd niet hoeven te dragen." "Ik was in mijn tijd supersterk in spelletjes spelen. Onze generatie pokerde meer dan de huidige. Wout en Mathieu zijn zo sterk dat ze niet altijd hoeven te pokeren. Ze kunnen van ver aangaan en lange ontsnappingen tot een goed einde brengen."

Wout en Mathieu zorgen voor een wedstrijd in de wedstrijd. En daar profiteren momenteel andere renners van met lange ontsnappingen en tactische zetten. Johan Museeuw

Wie schuift Museeuw naar voren als de grote favoriet voor de Ronde? "Ik heb Van Aert in mijn hoofd als winnaar. Hij is de enige favoriet die nog geen mankementjes heeft laten zien. De rest heeft barstjes laten zien. Hoe groot die barstjes zijn, zullen we zondag zien." "Ze zeggen dat Wouts team Jumbo-Visma niet sterk genoeg is, maar daarmee ga ik niet akkoord. Die mannen zijn heel gefocust en goed voorbereid. Nathan Van Hooydonck heeft laten zien dat hij heel sterk is. Op zich kan Wout van Aert ook zonder een team zijn plan trekken in de finale." "In Gent-Wevelgem viel het wel op dat Wout rustiger rijdt als Mathieu er niet bij is. Ergens is dat wel logisch. Wout en Mathieu zijn de 2 renners die erboven uitsteken. Ze kijken naar elkaar en spiegelen zich aan elkaar. Als de ene gaat, moet de andere ook gaan." "Als Wout en Mathieu samen aan de start staan, is dat een wedstrijd in de wedstrijd. En daar profiteren momenteel andere renners van met lange ontsnappingen en tactische zetten."

Rijden de grote 3 zondag opnieuw met z'n drieën weg in de Ronde?

"Van der Poel en Van Aert kan je enkel verslaan door van ver aan te gaan"

Hoe zijn Van Aert en Van der Poel zondag te verslaan? "Ik zou het doen zoals Patrick Lefevere het gedaan heeft met Deceuninck-Quick Step in Harelbeke: van ver aangaan en Van Aert en Van der Poel isoleren. Maar dat moet dan wel gebeuren met meerdere teams." "Als de concurrenten met de grote 3 naar de laatste passage over de Paterberg en de Oude Kwaremont gaan, dan zal het hen niet lukken om de grote 3 te volgen." Wat verwacht Museeuw van Deceuninck-Quick Step in de Ronde? "Als je in Harelbeke zo dominant was als ploeg en in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen dat niet bent, dan begint dat een beetje in het hoofd te spelen: "Oei, is er iets?", vraag je je af." "Maar je mag niet vergeten dat Alaphilippe terugkwam uit de hoogte van Andorra en al een tijdje niet meer gereden had. Dat in combinatie met die eerste warmte kan woensdag een impact gehad hebben op zijn wedstrijd." "Zondag kan het een heel andere wedstrijd zijn dan in Waregem en kan Deceuninck-Quick Step opnieuw dominant zijn.".