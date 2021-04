Jelle Cleymans is grote fan van Van Aert: "Hij deed me denken aan jonge Boonen"

"Als ik koers kijk, ben ik nog altijd dat 12-jarig jongentje"

"Het mooie aan koers is dat het zo eerlijk is. De beste wint, maar ik heb toch graag dat een Belg wint en dan vooral Wout van Aert. Ik gun het iemand als Jasper Stuyven zeker ook, maar als ik zondag naar de Ronde kijk, is het toch vooral voor Van Aert. Om zijn enorme kracht en zijn uitstraling. Ik hoop dat hij er nog wat monumenten bij doet."

"Het deed me denken aan die keer dat de jonge Tom Boonen derde werd in Parijs-Roubaix (2002). De jeugd die van zich laat horen, onbezonnen en met een ongelooflijke spirit om te willen winnen."

Jelle Cleymans is sinds een paar jaar grote fan van Wout van Aert. De kiem voor die voorliefde lag bij een koersscène die zo uit fictieserie had kunnen komen. De zwoegende, met modder bespatte en vallende Van Aert in de Strade Bianche in 2018.

Zand in de ogen door Alaphilippe en Van der Poel

Over Wout van Aert praten, kan dezer dagen bijna niet meer zonder ook Mathieu van der Poel te noemen. Kan je voor ze allebei zijn? "Ik heb enorme bewondering voor Van der Poel", zegt Jelle Cleymans.

"Maar ik ben een echte Vlaming, dus dan wil je een Hollander toch niet zien winnen?", lacht hij. "Ik heb hetzelfde met Alaphilippe en vroeger met Cancellara. Allemaal indrukwekkende sportmannen."

Of Van Aert zondag wint? "Dat dacht ik vorig jaar ook. Ik was zeker dat hij in een sprint sneller zou zijn dan Van der Poel, maar in eendagskoersen spelen zoveel factoren mee."

"Ik durf dus op niemand mijn geld te zetten voor zondag, maar wat Alaphilippe en Van der Poel deden in Dwars door Vlaanderen, dat was zand in de ogen strooien. Dat weet ik wel. Zo Naïef mogen we niet zijn."

Als het Wout van Aert dit jaar lukt om de Ronde van Vlaanderen een eerste keer te winnen, dan geeft Cleymans alvast een muziektip voor bij de vertraagde zegebeelden. "De Beuk erin van Bram Vermeulen".