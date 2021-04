FOTO: Dit is de fiets waarmee Wout van Aert de Ronde wil winnen

Zondag is het hoogdag: we vieren Pasen, maar bovenal is er de 105e Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse werkgever van Wout van Aert is al helemaal in paassfeer en lanceert een toepasselijke nieuwe print op zijn fietsen. Hopelijk zullen de paaseitjes op zijn kader de Belgische favoriet van Jumbo-Visma geen windeieren leggen.