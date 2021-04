Duitse bondscoach na nieuwe tegenslag: "De ontgoocheling is groot"

"De ontgoocheling is gigantisch", reageerde Joachim Löw op de Duitse televisie na de nederlaag in de WK-voorronde.

"In ons spel naar voren hebben we veel ballen verloren, en onze verdediging was niet stabiel. Nochtans zagen we in onze eerste twee kwalificatiematchen een goeie aanzet."

"We hebben het onszelf op de hals gehaald, we hebben het uit handen gegeven. De ontgoocheling is groot wanneer je thuis op die manier verliest", besluit Löw, die volgende zomer afzwaait na het Europees kampioenschap.



"Ik heb hier niet veel woorden voor", verklaarde Ilkay Gündogan, man in vorm bij Manchester City. "Zo'n nederlaag mag niet gebeuren."

"We zagen er bij beide tegendoelpunten niet goed uit. Er zit niets anders op dan voort te doen. Het doet nog meer pijn, aangezien er nu twee maanden volgen waarin er niet veel gebeurt, tot we elkaar opnieuw zien."