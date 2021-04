De jaarlijkse aprilvisvangst: Haaland en Agüero in 1B, Museeuw promoot kasseimatten

Haaland trekt naar RWDM

Agüero blijft binnen de City Group

Ook bij Lommel kondigden ze vandaag een nieuwe spits aan. Sergio Agüero trekt naar 1B. De Argentijn deelde begin deze week mee de deur bij Manchester City na 10 jaar dicht te trekken. Agüero maakt nu de opmerkelijke overstap naar Lommel.

"Kevin De Bruyne vertelde me dat Limburg de place to be is. Het is fantastisch dat ik deel blijf uitmaken van de City Group", zegt de Argentijn.