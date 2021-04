D'hoore: "Heel spijtig, was mijn enige kans om Parijs-Roubaix nog te rijden"

Jolien D'hoore: "Voor mij is het persoonlijk heel jammer dat Parijs-Roubaix niet doorgaat. Het was dit voorjaar mijn enige kans om die wedstrijd ooit eens te rijden in mijn carrière."

"Het is een koers die op mijn lijf geschreven is, een vlakke wedstrijd met heel veel kasseien. Ik vind het heel jammer."

Haar collega in Tokio, Lotte Kopecky, zal later wel nog de kans hebben om de kasseiklassieker te rijden. "We moeten het aanvaarden, want veiligheid en gezondheid komen op de eerste plaats. Dat neemt niet weg dat ik het heel jammer vind dat Parijs-Roubaix niet doorgaat in april", vertelt zij.

"Als ik de sociale media mag geloven, dan hadden heel veel vrouwen hun zinnen gezet op Parijs-Roubaix. De ontgoocheling zal dan ook groot zijn."



"Ik hoop dat de situatie snel verbetert zodat de wedstrijd dit najaar kan doorgaan."