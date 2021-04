Biden roept Amerikaanse clubs op: "Stadions volledig openen is een vergissing"

De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat het baseballteam van Texas Rangers geen "verantwoordelijkheid" toonde door ermee in te stemmen hun stadion voor 100% te vullen voor de openingswedstrijd van het seizoen.

De National Federation of American Football (NFL) van haar kant maakte duidelijk dat zij van plan was begin september wedstrijden te organiseren in volle arena's.





"Dat is de beslissing die ze hebben genomen. Ik denk dat het een vergissing is", zei Joe Biden over het besluit van Rangers om hun stadion te vullen met 40.300 zitplaatsen. "Ze moeten luisteren naar de dokters, wetenschappers en experts", zei Biden



De Amerikaanse president benadrukte ook het belang van het dragen van een mondmasker en het respecteren van gezondheidsinstructies om de verspreiding van het virus te tegen te gaan. Het virus kostte al ongeveer 500.000 Amerikanen het leven, waaronder 50.000 in Texas.



"Kijk naar wat er gebeurt in de Europese landen waar ze het verbod hebben beëindigd. Ik begrijp niet waarom we de wetenschap niet respecteren om het virus volledig te verslaan”, voegde de president eraan toe.