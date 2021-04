1 april: Dit mag voortaan niet meer in koersen van de UCI (en dat is geen grap)

Er is al een tijdje commotie rond de nieuwe reglementen van de UCI in het wielrennen. Wat mag wel nog en wat is vanaf vandaag verleden tijd? Geen paniek, wij lijsten het hieronder voor u op. Wie onderstaande nieuwe regels overtreedt, riskeert uit de wedstrijd te worden gezet of een diskwalificatie.

1. Gedaan met polsen losjes over het stuur

Een enorm populaire fietshouding onder profrenners zullen we vanaf vandaag niet meer zien: de polsjes los over het stuur. Het handelsmerk van Tim Wellens en tal van andere wielrenners is niet meer toegestaan.



In het reglement staat: "De renner neemt normaal gesproken een zittende positie op de fiets aan. Deze positie vereist dat de enige steunpunten de volgende zijn: de voeten op de pedalen, de handen op het stuur en het zitvlak op het zadel. De onderarmen gebruiken als steunpunt op het stuur is verboden, behalve in tijdritten." De nieuwe regel was al een tijdje bekend en dat lokte veel frustatie uit in het peloton. Onder meer ouderdomsdeken Iljo Keisse liet meermaals van zich horen.

2. Dalen op de buis is verleden tijd

Wat al langer voor heisa zorgde, is vandaag realiteit. Het is vanaf heden verboden om op het frame van de fiets te zitten. De zogenoemde "super tuck" houding, die veel renners hanteren als ze moeten afdalen, is volgens de UCI te gevaarlijk. Ook die beslissing bracht veel teweeg in het peloton. Gisteren, tijdens Dwars Door Vlaanderen, mochten de renners voor een laaste keer dalen met hun lichaam op de bovenbuis en daar werd nog eens gretig gebruik van gemaakt.

"Historische beelden: veel renners dalen voor de laatste keer in hun carrière op hun buis"

3.Bidons en ander afval enkel weggooien in bepaalde zones

Naast de posities op de fiets is er nog een belangrijke nieuwe regel die vandaag in werking treedt. Vanaf nu mogen renners hun afval (drinkflessen, gelletjes, papiertjes van energierepen, kledij, ...) niet meer eender waar overboord kieperen.



De organisatie zal om de 30 à 40 kilometer zogenoemde "afvalzones" moeten voorzien en enkel op die plaatsen zullen de renners overbodige zaken mogen en kunnen weggooien.



De organisatoren zullen er ook voor moeten zorgen dat er voor de laatste kilometer en voor de laatste belangrijke sectie een afvalzone is.

Het reglement gaat als volgt: "Renners mogen geen etenswaren, bevoorradingszakken, drinkflessen, kleding, enz. overboord gooien buiten de door de organisator ter beschikking gestelde afvalzones."

"De renner kan wel flessen en kleding weggooien aan teamauto's of organisatievoertuigen of met het teampersoneel dat verantwoordelijk is voor de voeding van de renners." Wielrenners die hun drinkflessen naar het publiek gooien, mag dus in principe niet meer.

4. Nog enkele nieuwe reglementen voor organisatoren:

De organisatoren moesten nu al de zones van minstens 300 meter vòòr en 100 meter ná de finish beschermen met dranghekken, maar vandaag komen daar ook enkele nieuwe regels bij: