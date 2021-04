"Van der Poel hoeft de Ronde niet te winnen om nog iets te bewijzen"

De broers Philip en Christophe Roodhooft staan normaal gezien niet snel met hun mond vol tanden, maar op de vraag wie zondag de Ronde van Vlaanderen wint, blijft het wel lang stil.

"Van Aert", doorbreekt Philip als eerste de stilte. "Ik zeg Stybar", zegt Christophe, "maar eigenlijk denk ik Van der Poel. Ik vind het eigenlijk ambetant om Stybar te zeggen, terwijl ik Van der Poel denk."

"Van der Poel hoeft de Ronde van Vlaanderen niet te winnen om nog iets te bewijzen dit voorjaar", vindt Philip. "Zo kun je bezig blijven."

"Ik kan me niet voorstellen dat als Van Aert wint Van der Poel er niet dichtbij zou zijn", zegt Christophe. Philip: "Het is geen hoge wetenschap, maar wie Van Aert klopt, zal de winnaar zijn." Christophe: "Maar dat is niet simpel, hé."