"De oude garde van Real Madrid heeft misschien nog zin in een laatste truc op het hoogste niveau"

"Ik zie Real Madrid nog één ronde overleven, maar ze kunnen dit seizoen nooit de Champions League winnen. Dat is 1.000 procent zeker", vertelde Peter Vandenbempt zowat anderhalve maand geleden in de special van De Tribune voor de achtste finales in de Champions League.

"En daar ben ik nog altijd van overtuigd", vertelt hij vlak voor de kwartfinales. "Al was ik wel zeer onder de indruk van de prestatie van Real tegen Atalanta Bergamo in de vorige ronde."

"De manier waarop Real het energieke aanvalsspel van de Italianen gecounterd heeft, was wereldklasse. Zo simpel is het. De oude garde heeft misschien nog wel zin in een laatste truc op het hoogste niveau."

Mocht Real ook deze ronde overleven, dan wacht Chelsea of Porto in de halve finales. "Dat is het grote geluk: ze zitten in de goeie helft van de tabel."

"Maar in de finale komen ze dan toch tegen een kanon uit en zal het toch niet lukken. Ik blijf dus bij mijn eerdere stelling, maar tegen Liverpool zijn ze wel opnieuw favoriet."