"Bondscoach Joachim Löw heeft de controle over Duitsland volledig verloren"

"Löw was niet in staat om tactisch bij te sturen"

"Eigenlijk had Löw de eer aan zichzelf moeten houden na die 6-0-pandoering tegen Spanje een paar maanden geleden. Een aantal spelers heeft zich toen duidelijk tegen hem gekeerd. Dat is nooit echt openlijk in de media gekomen, maar dat was wel zo."

"Je mag echt wel spreken van een historische nederlaag", zegt Jacques Sys. "Het is zelden gebeurd dat de Duitsers van zo'n klein land verliezen. Bondscoach Joachim Löw heeft de controle over dat elftal volledig verloren. Hij was gisteren niet in staat om tactisch bij te sturen."

"Onbegrijpelijk dat het een experimenteel elftal was"

"Spelers zijn trots genoeg om dit niet nog eens te laten gebeuren"

Hoe moet het volgens Sys nu verder met Duitsland en Joachim Löw? "Hem nog vervangen voor het EK, dat lijkt mij een te groot risico. Ze hebben nog geen opvolger, al wordt de naam Ralf Rangnick nu wel genoemd."

"En in deze campagne hebben ze ook 6 op 9, dus daar is nog niks aan de hand. Dit is gewoon een misstap die door tal van factoren in de hand is gewerkt. De verdediging van Duitsland is niet al te goed en je hebt op dit moment een gebrek aan een goeie spits. Werner ligt bij Chelsea een beetje in de knoop met zichzelf."



"Vandaar dat de roep om Thomas Müller er is, alhoewel hij meer een aangever is. Ik lees in de Duitse pers dat Löw in mei pas zal beslissen of Müller al dan niet meegaat naar het EK. Dat vind ik heel vreemd, want waarom beslis je dat dan pas? Dat is toch eigenlijk geen beleid. Hij zal intern bijgestuurd worden en verplicht worden om Müller er bij te nemen."