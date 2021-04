Wat is er aan de hand met de ploeg van Nacer Chadli? Van kampioen naar degradatiezone

"De grootste afgang kwam er in januari. Een 1-5-nederlaag thuis tegen promovendus Hatayspor. Toen moest de trainer die hen kampioen had gemaakt, plaatsmaken voor Aykut Kocaman, een grote naam in Turkije Ook hij krijgt de trein niet op de rails voorlopig. Basaksehir speelt defensief betonvoetbal."

Acht maanden later domineert corona nog altijd de internationale agenda, maar voor de club uit Istanbul ziet de wereld er wel totaal anders uit. 30 wedstrijden zijn er al gespeeld in de Turkse Süper Lig. Basaksehir staat een punt boven een degradatieplaats en drie van de vier ploegen onder hen hebben een match minder gespeeld.

Flashback naar eind juli vorig jaar. Voor het eerst in zijn geschiedenis kroonde Basaksehir zich tot kampioen van Turkije. De traditionele topclubs volgden op ruime afstand. "Het is wel passend dat een ploeg zonder supporters tijdens deze pandemie zegeviert. Ze zijn het al jaren gewend zo te spelen", zei Yamali toen aan Sporza.

Uitgeperst na het behalen van de titel?

De logische vraag is wat er aan de hand is dit seizoen met Bahaksehir. Maar een duidelijk antwoord moet Yamali ons schuldig blijven. "Dat is het vreemde. Ik kan niet echt de vinger op het probleem leggen."

"Er zijn wel wat spelers met grote namen vertrokken. Elia, Robinho, Clichy, Skrtel en Inler. Maar Elia, Robinho en Inler speelden ook in het kampioenenjaar een bijrol. Sterkhouders als doelman Babacan, Demba Ba en Topal zijn wel gebleven en er zijn nieuwe spelers als Chadli gearriveerd."

"Ook de filosofie van de club is dezelfde gebleven: spelers halen die op een zijspoor zitten bij clubs in Europa of een Turkse topclub. Basaksehir heeft ook wel wat coronagevallen gehad, maar niet meer of minder dan andere clubs. En bij mij weten is er ook financieel niets veranderd."

"Wat blijft er dan nog over? Volgens mij is de club gewoon uitgeperst. Basaksehir is vijf of zes seizoenen bezig geweest met het behalen van de titel. Nu die ambitie gerealiseerd is, is het op. Zoals je het soms ziet bij projecten van José Mourinho."