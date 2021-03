Vive le Vélo over ongeloof, vetes en snelle auto's: "De koers is complex"

In het mooie decor van de Opera van Gent babbelden Sven Nys, de Nederlandse ex-renster en nu journaliste Marijn de Vries en Ronde-kenner Rik Vanwalleghem over de koers en de Ronde van Vlaanderen. Wij zetten enkele interessante onderwerpen op een rijtje.

Cancellara, de Ronde 2010 en het motortje? De tafel: "Geloven dat niet"

Marijn de Vries ontdekte de magie voor de koers en de Ronde, toen ze als journaliste bij het tv-programma Holland Sport van Wilfried de Jong terechtkwam. "Ik kwam daar achter de verhalen die het wielrennen geeft: de verhalen achter alle koersen en de coureurs." De Vries had een boon voor Fabian Cancellara. "Maar dat mag je tegenwoordig bijna niet meer zeggen", voegt ze er veelbetekenend aan toe. "Fabian is tegenwoordig een beetje uitgerangeerd als held."

Ze doelt dan op het verhaal van zijn Ronde-winst in 2010 en de geruchten over een motortje. "Ik geloof het niet. Dat moment dat hij toen op de Muur wegreed van Tom Boonen was zo fascinerend om naar te kijken." De andere gasten aan tafel geloven het motorverhaal ook niet. Sven Nys: "Het is wel opgedoken in de cross (Femke Van den Driessche op het WK 2016, red), maar ik heb Cancellara nog spectaculaire dingen zien doen. Ik geloof het niet echt." Vanwalleghem kreeg als éminence grise het laatste woord: "Ik denk 2 dingen. Als er zo'n systeem bestaat, zal daar ooit iemand gebruik van maken. Dat ligt in de menselijke natuur. Maar dat Cancellara zo dwaas zou zijn om dat gebruikt te hebben... Stel je voor dat dat uitkomt..." "Hij weet dat hij op eigen kracht een en ander kan bereiken. Dat hij zoiets zou doen waarbij heel zijn reputatie aan diggelen ligt, dat kan ik niet geloven."

Een rondje Ronde-favorieten noemen: "Turgis, Sagan, Vermeersch"

Aan tafel werd er ook een rondje Ronde-favorieten gedaan. Vandaag rijden Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe als favorieten voor zondag Dwars door Vlaanderen. Na Sanremo hield de Franse wereldkampioen zich afzijdig. Vanwalleghem: "Ik denk dat het nuttig is dat hij zich nog minimaal die dynamiek van koers in Vlaanderen eigen maakt, dat draaien en keren, die bergjes, de kasseien..." "Ik denk dat er ook wetenschappelijk gewerkt is", vult Sven Nys aan. "Na Sanremo is hij op hoogtestage gegaan. Eén dagje intensiteit nu en dan een paar dagen herstel zal hem dat extra laagje geven om echt goed te zijn zondag." In 2019 won Van der Poel Dwars Door Vlaanderen, voor Anthony Turgis. Die laatste is de favoriet voor zondag voor "dwarsligger" Vanwalleghem. "Als beursbelegger moet je de hoofdstroom niet volgen. Van Aert, Van der Poel of Alaphilippe noemen is te makkelijk." Peter Sagan? Nys: "Ik vind wel dat we daar rekening moeten mee houden. Hij was toch niet zo slecht in Sanremo en heeft conditie opgedaan in Catalonië. Ze zitten bij de BORA-ploeg ook in een situatie waar het verhaal negatief is met die corona." "Sagan is speciaal thuisgebleven om niet in aanraking te komen met zijn ploeggenoten", weet De Vries. "Ik wíl met hem rekening houden, ik heb Sagan de afgelopen 2 jaar gemist." De Vries laat ook de naam van Gianni Vermeersch vallen. "Hij zal niet mogen, maar die kan natuurlijk ook profiteren van het feit dat iedereen op Van der Poel let. Hij is sterk en zou het kunnen."

Nys: "Ik heb zeker wel eens iemand bewust een koers doen verliezen"

Er kan natuurlijk maar 1 de Ronde winnen, en dat is niet noodzakelijk altijd de beste. Vanwalleghem: "Koers is een ongelooflijk complexe sport. Het uitleggen aan iemand die van Mars komt, is heel eenvoudig: 200 mannen of vrouwen starten, wie als 1e zijn of haar wiel over de witte streep duwt wint." "Maar hoe complex is het niet om een koers te winnen. Welke factoren spelen er niet allemaal? Menselijke relaties spelen ook een rol. In het peloton leven vetes soms jaren." Daar kan Sven Nys van meespreken: "Ik heb zeker wel eens iemand bewust een koers doen verliezen. Ik heb heel veel jaren een vete gehad met Mario De Clercq. Het verhaal van Sint-Michielsgestel (WK veld 2000, red) ligt bij veel mensen nog fris in het geheugen." "Als ik de wedstrijd niet kon winnen, ging ik er alles aan doen dat hij die wedstrijd ook niet ging winnen. In de cross is dat natuurlijk veel moeilijker. Tot het eind van zijn carrière hebben we het hard gespeeld. Nu zijn we wel collega's die door 1 deur kunnen."

"Vandenbroucke had enorm veel talent, maar niet het talent om zijn talent te beheersen"

Het Zesde Metaal was de muzikale gast in Gent, zij moesten zeker hun wielerlied "Ploegsteert" zingen, een ode aan Frank Vandenbroucke. Vanwalleghem heeft als journalist de hele carrière van de betreurde renner meegemaakt. "Frank was een heel fascinerend figuur. Ik herinner me een avond in het Centrum Ronde van Vlaanderen met een uitverkochte zaal en hij als spreker. Hij was een magneet. Maar hij kwam niet op tijd opdagen. En toen hij aankwam, bleek dat hij gedronken had. Hij vroeg nog een boterham met kaas en hesp en heeft die op het podium opgegeten." "Hij heeft het publiek een geweldige avond bezorgd. Hij heeft hen de achterkant van zijn ziel getoond, zijn breekbaarheid. Je kon een speld horen vallen in de zaal. Je had met hem te doen: de broosheid van de grote kampioen." Vandenbroucke reed 4 keer de Ronde, in 1999 en 2003 eindigde hij 2e. De editie van 1999 was beklijvend met een spurt met z'n drieën met Peter Van Petegem en Johan Museeuw.

Het Zesde Metaal zingt "Ploegsteert", een ode aan Vandenbroucke

Sjezen met Beyen en Vandenbergh: "Leuke uitlaatklep"

Stijn Vandenbergh is sinds deze winter coureur af. De passie ebde al wat weg en in het moeilijke coronajaar zat er ook geen contract meer in. De ex-meesterknecht van Deceuninck-Quick Step en AG2R maakte van een andere liefhebberij zijn bezigheid: "Ik organiseer nu roadtrips voor sportauto's." Reporter Ine Beyen stapte bij hem in de auto.

Vermeersch valt op in voorjaar: "5 jaar geleden nooit durven te dromen dat ik Ronde zou rijden"