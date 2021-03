Van Vleuten pakt eerste zege van het seizoen in Dwars door Vlaanderen

Van Vleuten en Niewiadoma trokken samen naar de finish, waar de Nederlandse over een snediger sprint beschikte dan haar 12 jaar jongere collega. Van Vleuten is zo al de 8e Nederlandse winnares in 9 edities van Dwars door Vlaanderen.

Het was een voor haar doen wat stroef begin van het seizoen, waardoor er hier en daar al vragen opdoken of er niet toch stilaan sleet aan het komen was op de 38-jarige Annemiek van Vleuten. Maar die twijfels veegde ze in Waregem van tafel.

Van Vleuten: "Dit neem ik mee naar zondag"

Annemiek van Vleuten was erg tevreden over haar eigen koers en het parcours zelf. "Deze Dwars door Vlaanderen is echt wel een kleine Ronde van Vlaanderen geworden en dat is best leuk", zegt ze. "Daarom voegde ik deze koers ook toe aan mijn programma."

"Ik had het parcours ook goed bestudeerd en had me voorgenomen dat er wel het één en ander te forceren viel op de Knokteberg, op zo'n 33 kilometer van de finish. Ik had bovendien het geluk dat ik steun kreeg van Niewiadoma. Met haar erbij konden we het werk verdelen."

"Deze zege is mooi meegenomen naar de Ronde van Vlaanderen. Ik heb pas een hoogtestage achter de rug. Dat ik nu nog meer geviseerd zal worden voor 'Vlaanderens Mooiste'? Dat zou anders ook wel het geval geweest zijn. Ik heb er nu wel een mooie zege bij en die neem ik mee naar de start van komende zondag."