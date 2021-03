Peter Vandenbempt: "Denk dat we Doku kunnen noteren voor EK-selectie"

De Rode Duivels hebben het eerste drieluik in de WK-kwalificaties afgesloten met een klinkende 8-0-overwinning tegen Wit-Rusland. Sporza-journalist Peter Vandenbempt laat zijn licht schijnen over de voorbije drie matchen van de Belgen en ziet nog altijd dezelfde vraagstukken als een week geleden.

Het was gisteren een beetje van allebei: België was goed en Wit-Rusland was zwak. De Wit-Russen stonden met veel volk achter de bal en verdedigden heel slap, dat heb ik maar zelden gezien. Ze pakten ook geen enkele gele kaart. Vaak wil je je toch eens laten gelden wanneer je 8 doelpunten incasseert. België speelde met een zeer onuitgegeven elftal, in principe met weinig automatismen. Maar dit - met alle respect - B-team heeft het wel zeer goed gedaan. We hoeven niet altijd te wijzen naar de zwakheid van de tegenstander. Tegen een zwakke tegenstander kun je zelf ook zwak zijn. Maar de Rode Duivels waren scherp en voetbalden met inzet, overgave, focus en discipline. Ze speelden echt goed voetbal, met mooie combinaties en prachtige goals. Dat hebben ze bovendien volgehouden tot diep in de tweede helft. Ze bleven op zoek gaan naar doelpunten. Ze hebben precies gedaan wat we verwachten tegen een tegenstander van dit niveau: het spektakel verzorgen en de drie punten pakken. Opgeteld met het verlies van Tsjechië in Wales was het de perfecte avond.

"Vraagstukken die er al waren, zijn niet opgelost"

De goeie prestatie tegen Wit-Rusland heeft wel niets veranderd met het oog op het EK. De vraagstukken die er al waren, zijn na gisteren niet opgelost. Hooguit zijn er wat extra opties aangereikt. Wie zal de rol van Axel Witsel overnemen? Gaan Alderweireld en Vertonghen hun beste niveau terugvinden voor het EK? Zal Eden Hazard erbij zijn of niet? Wordt Thomas Meunier bij Dortmund opnieuw de Meunier van bij PSG?

De bondscoach zal tevreden zijn met wat hij gisteren zag, maar ik vermoed niet dat hij nu op twee oren slaapt. Peter Vandenbempt

Het was ook opvallend dat Thomas Vermaelen na drie kwartier in een zetel tegen Wales niet fit was voor de volgende wedstrijd. Sommigen hopen ook dat Axel Witsel nog fit raakt. De zoektocht naar zijn vervanger gaat nog altijd voort.



We mogen er wel van uitgaan dat België op het EK de groepsfase doorkomt, maar het gaat over de moeilijke wedstrijden verderop in het toernooi. Na Tsjechië was de bondscoach voor het eerst bijna openlijk bezorgd. Ik denk dat hij zeer tevreden is met wat hij gisteren gezien heeft, maar ik vermoed niet dat hij nu op twee oren slaapt.

Roberto Martinez

"Doku, Praet en Trossard hebben punten gescoord"

De vraagstukken blijven dus, al kunnen we wel al concluderen wie er niét zal bij zijn. Dat zijn de jongens die in de tribune gezeten hebben en in drie wedstrijden geen seconde gespeeld hebben: De Ketelaere, Sambi Lokonga, Verschaeren en Mechele. In een selectie van 23 hoeven zij zich geen illusies te maken. Een paar jongens hebben wel punten gescoord. Batshuayi heeft nog maar eens bevestigd dat hij terecht de nummer 2 is in de pikorde van de bondscoach, ook al is hij bij Crystal Palace de invaller van Benteke. Ook Doku heeft punten gescoord. Het was wel tegen Wit-Rusland, maar in vergelijking met zijn debuut heeft hij een enorme evolutie doorgemaakt. Hij was alomtegenwoordig en hij brengt iets extra's, al dan niet in afwezigheid van Eden Hazard. Trossard heeft ook zeker punten gescoord, net als Praet, die zeer aanwezig was op de positie van Witsel. Hij speelde gedisciplineerd, is sterker geworden, heeft tactisch stappen vooruitgezet en nam deel aan het spel. Hij speelde echt een goeie wedstrijd. De bondscoach pleit voor een ruimere EK-selectie, maar als het er maar 23 mogen zijn, zullen er flinke keuzes gemaakt moeten worden. Ik denk dat we Doku kunnen noteren voor een EK-selectie en na gisteren zijn er nog die hoop koesteren, maar anderen weten nu dat ze er niet bij zullen zijn.