Liam Everts begint aan 1e seizoen in EMX250: "Alles is aanwezig om me te tonen"

Liam Everts, zoon van motorcross-legende Stefan, rijdt vanaf dit seizoen fulltime op een 250-machine. Het besef dat dit niet makkelijk zal worden, is er. "Mijn doel is dit seizoen om te bouwen", legt Everts.

"Ik rij in een klasse hoger dit jaar. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want er komen veel rijders terug van MX2 naar EMX250. Het zal dus erg snel gaan."

"Maar met geduld en hard werken denk ik dat we ons zeker kunnen laten zien. Alles is er. Het is een kwestie van tijd nemen om de puzzel te maken en alles te laten passen."

Ook vader Everts beseft dat de weg naar een topcarrière nog lang is. "Er is nog werk aan de winkel natuurlijk. Liam moet nog veel ervaring opdoen en beter leren presteren onder de druk die hij door zijn naam meekrijgt. Maar de passie is er, samen met de inzet en de discipline. Hij heeft ook de feeling, het talent en het inzicht in zijn DNA zitten." (Lees voort onder de foto)