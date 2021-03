Knieblessure houdt Fanny Lecluyse weg van EK zwemmen in Boedapest

Komend weekend komen de beste Belgische zwemmers samen in Antwerpen voor de Open Belgian Qualification Meet. Een nieuwe kans om zich te kwalificeren voor het EK in mei, of zelfs voor de Olympische Spelen in Tokio deze zomer.

Wie niet aanwezig zal zijn, is gevestigde waarde Fanny Lecluyse. De 29-jarige zwemster ondervindt te veel last van een blessure aan haar rechterknie. Ook het EK in Boedapest in mei, waar Lecluyse droomde van het podium, moet ze aan zich laten voorbijgaan.

Lecluyse vertrekt maandag wel voor twee weken op stage naar het Turkse Belek. In juni wil ze nog een of twee races zwemmen om zich te testen voor de Olympische Spelen. Ze was er al bij in Londen (2012) en Rio (2016).