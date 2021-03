Hyundai, M-Sport Ford en Toyota blijven tot eind 2024 in WRC

De kogel is door de kerk: zowel de 2 constructeurs Hyundai en Toyota en M-Sport, het privéteam van Malcolm Wilson dat de Ford Fiesta WRC inzet in het WK rally, blijven in het WRC en dat tot minstens eind 2024. Het nieuws werd door de WRC-promotor met een persmededeling bevestigd.

De overeenkomst omvat een gelijke bijdrage van de FIA, de internationale automobielsportfederatie, en de constructeurs in de ontwikkelingskosten van de nieuwe technologie, die sterk gericht zal zijn op duurzaamheid, veiligheid en kostenbeheersing.

De introductie van hybridetechnologie werd in 2019 aangekondigd. De samenwerking tussen de fabrikanten, WRC-promotor en FIA leidde ertoe dat de technische reglementen groen licht kregen tijdens de World Motor Sport Council eerder deze maand.

Jona Sielbel, promotor van het WRC, is in de wolken met deze overeenkomst. "Dit is opnieuw een positieve stap voorwaarts voor ons kampioenschap. Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat de introductie van duurzame hybride technologie voor de hoofdcategorie van het WRC een van de grootste mijlpalen in de geschiedenis van de sport is."

Het eerste WK rally werd georganiseerd in 1973. In 2022 viert het kampioenschap zijn 50e verjaardag. Die verjaardag wordt gevierd met een belangrijke evolutie in de sport.