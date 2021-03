Hockeybond wil alle klassementen annuleren, behalve Eredivisie

Een rechtstreeks gevolg van het voorstel, dat op 11 mei nog moet worden goedgekeurd op een Buitengewone Algemene Vergadering, is dat er slechts 2 zakkers zijn naar de Eerste Divisie en geen enkele stijger.

Alle kampioenschappen bij de volwassenen, behalve de Eredivisie, werden eind oktober bij het begin van de 2e lockdown stopgezet. De bond ziet geen perspectief om voor begin mei te hervatten, waardoor de verschillende kampioenschappen te weinig tijd resten om hun eerste ronde af te werken.

De play-downs in de Eredivisie (m/v), waarvan de wedstrijden onder strikte voorwaarden worden voortgezet, zouden in het voorstel maar tot 2 degradanten leiden (in plaats van 3), zodat er volgend seizoen 12 teams in de competitie uitkomen.

De al gespeelde matchen in D1, D2 en D3 zouden niet meetellen voor een klassement. Er zouden dus ook geen stijgers of zakkers zijn. De KBHB wenst niettemin dat de kampioenschappen worden voortgezet onder de vorm van oefenduels.