Belgische reacties: "Ook in de Ronde kunnen we een verrassende winnaar krijgen"

Lampaert: "De warmte was echt een schok"

"Wat ik nu geleerd heb voor de Ronde? Euhm... Dat er heel rap gereden wordt in het peloton. En dat de omstandigheden zondag anders zullen zijn. Het mag voor mij een beetje regenen, maar ook zondag kunnen we een verrassende winnaar krijgen."

Deceuninck-Quick Step blonk uit in afwezigheid. "Ik zat zelf te ver op de Stationsberg en zat twee keer achter een val. Ook Kasper Asgreen is gevallen, Davide Ballerini lijkt over zijn beste vorm heen en ook Julian Alaphilippe had een mindere dag."

"De warmte was echt een schok voor het lichaam. Een verschil van 17 graden met zondag, dat is veel. Veel renners hebben daar van afgezien."

Van Avermaet: "Het was frustrerend"

Greg Van Avermaet was een van de gangmakers in de jacht op Dylan van Baarle, al bleek het allemaal vergeefse moeite.

"Het is jammer dat de samenwerking niet vlotte. Ik begrijp niet goed waarom we niet samenwerkten. Het was frustrerend op het einde, zeker toen het peloton nog terugkwam."

"De benen waren goed, maar er zat veel meer in. We konden terugkeren, maar ze reden niet vol door met mij. Er waren mannen die blijkbaar liever in het peloton zaten dan in de kopgroep. Of ik klaar ben voor de Ronde? Dat zullen we zondag zien."