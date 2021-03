Zijn "buyout-transfers" een probleem in de NBA? "Het voelt wrang aan"

In de NBA hebben titelkandidaten LA Lakers en Brooklyn Nets zich de voorbije dagen gevoelig versterkt, al roepen de transfers van Andre Drummond (LA) en het duo Blake Griffin-LaMarcus Aldridge (Brooklyn) ook wel wat vragen op. "Objectief gezien is het niet eerlijk", vindt PlaySports-journalist en NBA-expert Dennis Xhaët.

Buyout baart zorgen: wat is het precies?

NBA-spelers wisselen traditioneel van club in een ruildeal of als een vrije transfer na het aflopen van hun contract. Maar het jongste decennium is een nieuw fenomeen in opmars: de zogenoemde "buyout". Vaak gaat het om spelers die al over hun piek heen zijn, maar in een bepaalde rol nog wel van grote waarde kunnen zijn. Hun huidige club koopt het contract uit (of een groot deel ervan), waarna ze vrij zijn om voor een andere club te tekenen. Het is op die manier dat zesvoudig All-Star Blake Griffin - door blessures al een tijdje op de terugweg - onlangs van Detroit naar titelkandidaat Brooklyn verhuisde. De Pistons betaalden Griffin 62 (!) miljoen dollar van de nog resterende 75 miljoen in zijn contract, waarna hij voor een minimumloon zijn kribbel zette bij Brooklyn. De Nets strikten vervolgens ook nog 7-voudig All-Star LaMarcus Aldrigde dankzij een buyout. De LA Lakers, de regerende kampioen, deden hetzelfde met Cleveland-center Andre Drummond, al jaren een van de beste rebounders in de NBA.

"Het voelt wrang en pervers aan"

"In de jaren 90 zag je dit eigenlijk niet, maar de laatste jaren gebeurt het steeds vaker", zegt Dennis Xhaët over het fenomeen van de buyouts. "Meestal gaat het om vroegere All-Stars die bij hun nieuwe team in een bepaalde rol nog wel betekenisvol kunnen zijn." "Vaak kiezen ze dan voor een ploeg die al titelkandidaat is, omdat ze graag een titel willen winnen." "Het is wel een beetje competitievervalsing", vindt Xhaët. "Het gaat vaak om mannen met loodzware contracten die hun best niet meer doen of zelfs gewoon zeggen dat ze willen vertrekken. Clubs willen geen ongemotiveerde spelers, maar de contracten wegen te zwaar om te betrekken in een ruil." "Uiteindelijk vindt er dan een buyout plaats, waarbij die speler miljoenen opstrijkt en vervolgens voor een minimumcontract bij een andere ploeg gaat spelen. En dan staan ze plots wel gemotiveerd op het veld. Dat voelt toch wat wrang en pervers aan." Wat heeft de ploeg die de buyout doet ermee te winnen? "Niet veel, want ze verliezen veel geld. Ze zijn verlost van een speler die er niet wil zijn. Dat is het belangrijkste. En daarnaast creëren ze ook ruimte onder het salarisplafond, omdat het contract volledig ontbonden wordt."

"Objectief gezien is het niet eerlijk"

Moet er dan iets veranderen? "Als het kleine garnalen zijn die op deze manier van club veranderen, kijkt niemand ervan op. Maar als het grote namen zijn die een belangrijke rol kunnen spelen, dan zal de NBA dit wel onder de loep nemen", verwacht Dennis Xhaët. "NBA-baas Adam Silver vindt gelijkheid heel belangrijk en ik geloof nooit dat hij dit oké vindt. Buyouts worden steeds extremer en ik vermoed dat ze vroeg of laat wel zullen ingrijpen. Er gaat absoluut iets gebeuren."

"Voor de fans van clubs als Brooklyn of de LA Lakers zal het wel leuk zijn, maar voor de neutrale liefhebber niet. Voor hem had het leuker geweest als LaMarcus Aldridge voor pakweg Miami gekozen had."

"Objectief gezien is het niet eerlijk: een speler die 24 miljoen per jaar verdient gaat voor een appel en een ei bij een team spelen dat al Kyrie Irving, James Harden én Kevin Durant had. Daar klopt iets niet."

"Een heel goeie zet van de LA Lakers"

Wat betekenen de transfers van Aldridge, Griffin en Drummond voor de sportieve verhoudingen in de NBA? "Ik vind dat Aldridge niet goed past bij de Brooklyn Nets. Hij kan wel scoren, maar dat hebben ze eigenlijk al genoeg. En defensief is hij niet echt betrouwbaar", weet Dennis Xhaët. "Ik denk dat de Nets Andre Drummond veel beter hadden kunnen gebruiken. Daar hebben de LA Lakers wel een heel goeie zet mee gedaan, want Marc Gasol heeft tot nu toe niet gebracht wat ze van hem verwacht hadden." "Als hij zijn best doet, is Drummond een jongen die 20 à 25 rebounds per match kan pakken. In dat geval kan hij echt een meerwaarde zijn. Als hij defensief zijn werk doet, zie ik die transfer echt wel werken." Voor de NBA-titel houdt Xhaët wel een slag om de arm. "Er zijn momenteel heel veel blessures bij topploegen. Ook bij de Lakers, met LeBron James en Anthony Davis. Voor de start van de play-offs zullen we meer weten. Maar als iedereen fit is, blijven de Lakers wel met voorsprong de topfavoriet."

