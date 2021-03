Yves Lampaert hoort dat Parijs-Roubaix uitgesteld wordt: "Dju, dju, dju"

Vorige week confronteerde reportagemaker Wouter Deboot Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) met het onheilspellende bericht dat Parijs-Roubaix zou worden uitgesteld.

"Het is jammer, een drama", waren de eerste woorden van Lampaert. "Als het dit jaar (in de herfst) nog kan doorgaan, is het goed. Dju, dju, dju. Het is daardoor dat mijn gsm niet stilstond tijdens de training."

"Het is wel nog onder voorbehoud. Hopelijk is uitstel en geen afstel. Zo niet, zullen we ons best doen voor de komende klassiekers."

Nonkel Geert had Lampaert graag vorige week vrijdag al zien schitteren. "Hij moet niet wachten tot Parijs-Roubaix als het in Harelbeke al kan gebeuren. Hij moet alle kansen grijpen."