VIDEO: Vlaamse kampioenen à la D'hoore en Van Avermaet duimen voor jonge renners

Bekijk het filmpje van Cycling Vlaanderen:

De Vlaamse wielerbond wil zijn "gestrande" jongeren gemotiveerd houden. Daarvoor bokste het samen met toppers als Jolien D'hoore, Lotte Kopecky, Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts en nog een pak anderen een filmpje in elkaar.

"In 2020 grepen vele jongeren naar de fiets", weet Cycling Vlaanderen. "Zowel recreatief als competitief gaan de cijfers sterk omhoog. De competitiesporters missen de spanning van hun wedstrijden op de fiets. De recreatieve fietsers missen hun mooie voorjaarstoertochten."



"Als wielerfans in hart en nieren duimen wij voor onze kampioenen en het is dan ook bijzonder leuk dat ook de kampioenen onze sporters een hart onder de riem steken."

"Het is geen eenvoudig jaar, maar door elkaar te motiveren en hoop te blijven hebben, slaan we er ons wel door. We gaan koersen van zodra het kan en intussen duimen we voor elkaar!"