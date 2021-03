VIDEO: Belgische Turk Alpaslan Oztürk door het dolle heen na 1e selectie

Alpaslan Oztürk werd geboren in Antwerpen en speelde tot de beloften voor België. In ons land kwam hij uit voor Beerschot en Standard, maar de voorbije jaren verdient hij de kost in Turkije, bij Göztepe.

Oztürk speelde zich daar zo in de kijker dat hij op de radar kwam van bondscoach Senol Günes. Die heeft hem nu opgeroepen om de selectie voor de match tegen Letland te vervolledigen.

De bewakingscamera van het trainingscentrum van Göztepe kon het moment vatten waarop Oztürk het telefoontje kreeg van de Turkse bond. De 27-jarige middenvelder sprong vol ongeloof in het rond.

Vanavond al kan hij een bijdrage leveren voor Turkije, dat aan de WK-voorronde begon met een 6 op 6, onder meer met een stuntzege tegen Nederland.